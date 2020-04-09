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التفاصيل الكاملة لخطة الأزهر في مواجهة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تعتبر مؤسسة الأزهر الشريف هي المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، والتي عنها يأخذ المسلمون في بقاع الأرض إرشادات دينهم، ولكن الأزهر لم يقتصر على الدور الدعوي والتوعوي والتعيلمي وفقط، بل تعداه إلى الدور الإنساني والوطني عبر التاريخ.

ومواقف الأزهر الشريف الوطنية عديدة، فمشايخه وعلماؤه كان لهم أدوار مشهودة في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر، حيث نظمت مجاورين الأزهر، التظاهرات وأعمال المقاومة، بل واحتضنت أروقة الأزهر أفرادها ولعل أبرزهم سليمان الحلبي قاتل كليبر.

كما كان للأزهر خلال العصر العثماني مواقف كثيرة انحاز فيها إلى جانب الشعب المصري الذي عانى ويلات اقتصادية خلال هذه الفترة، حيث كان دور المشايخ بارزًا في عزل خورشيد باشا آخر ولاة الباب العالي وتمهيد الطريق أمام محمد علي باشا لاعتلاء كرسي الحكم في مصر وهو الرجل الذي بدأ التاريخ الحديث المصري.

واليوم يقف الأزهر وقفة مشهودة في مواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد، حيث قدم مساعدات وإعانات بلغت ما يقرب من الـ 230 مليون جنيه لمساعدة الدولة المصرية في هذه الأزمة.

30 مليون جنيه لـ 100 ألف من العمالة الغير منتظمة

وجاءت تلك المبالغ في عدة أشكال منها، استمارة تقديم المساعدة للعمالة غير المنتظمة، والتي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمشرف العام على البيت حيث تم رصد 30 مليون جنيه موجهة إلى 100 ألف طلب تم تقديمهم من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث ستصل هذه المبالغ لهذه الفئات خلال الشهور المقبلة.

ويجري حاليا دراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية "القوى العاملة والتضامن الاجتماعي"، لوصول المنحة لأكبر عدد ممكن من المستحقين، حيث تبلغ قيمة المنحة 500 جنيه تُصرف للمستحقين من العمالة غير المنتظمة المتضررين من توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وعمليات الصرف ستتم مباشرة بعد الانتهاء من فحص وتنقيح طلبات المتقدمين، عن طريق مكاتب البريد على العناوين المسجلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري، نظرًا لتقدم الكثير من العمالة من المحافظات النائية.

200 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجًا 

كما قرر مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية للأسر التي يرعاها البيت إلى 96 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي ما يقدمه إلى 192 مليون جنيه موجهة لـ 94 ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا.

تقديم المعونات المالية لتوفير أجهزة التنفس الصناعي

كما وجه شيخ الأزهر الشريف بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان لمعرفة الاحتياجات التي يمكن أن يقدمها بيت الزكاة والصدقات فيما يتعلق بأجهزة التنفس، وذلك في إطار المساهمة في التدابير والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره.

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