Advertisements

شوبير يسبب حيرة كبيرة للجماهير بشأن حسام حسن

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أثار الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق حالة كبيرة من الحيرة والجدل لدى الجميع بشأن حسام حسن نجم النادي الأحمر ومدرب سموحة السابق.

 

ونشر شوبير صورة لحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقا عليها "قريبا" وهو ما أثار الجدل بشكل كبير جدا بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.

 

واتفقت أغلب الأراء بين الناس في التعليقات على الصورة التي نشرها أحمد شوبير أنه سيقوم بإستضافة حسام حسن في إحدى حلقات برنامجه الذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورت".

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات مفاجأة على طاولة الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ 33 دقيقة

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر