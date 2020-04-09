شوبير يسبب حيرة كبيرة للجماهير بشأن حسام حسن

أثار الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق حالة كبيرة من الحيرة والجدل لدى الجميع بشأن حسام حسن نجم النادي الأحمر ومدرب سموحة السابق.

ونشر شوبير صورة لحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقا عليها "قريبا" وهو ما أثار الجدل بشكل كبير جدا بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.

واتفقت أغلب الأراء بين الناس في التعليقات على الصورة التي نشرها أحمد شوبير أنه سيقوم بإستضافة حسام حسن في إحدى حلقات برنامجه الذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورت".