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الجيزة تكشف آخر تطورات قرية المعتمدية بعد عزلها 14 يوما

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، إن الاجراءات التي تم إتخاذها في قرية المعتمدية مجرد إجراءات احترازية، معقبا: "القرية والناس بخير".

وأشار بدران خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أنه تم عزل القرية لمدة 14 يوم للاطمئنان على صحة الأهالي، والوضع مستقر في القرية، وكافة الأجهزة التنفيذية تقدم خدماتها للقرية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أنه لم تظهر حالات إيجابية لفيروس كورونا جديدة بقرية المعتمدية، موضحا أن من يتواجد بالقرية هم المخالطين للحالات الإيجابية التي قد تم رصدها سابقا.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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