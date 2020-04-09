ارتفاع أعداد وفيات كورونا في سويسرا إلى 756 شخصًا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن السلطات الصحية في سويسرا، أعنلت ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 756 شخصًا والإصابات تتخطى 23500 حالة.

وكانت السلطة السويسرية، أشارت إلى أن هناك 246 حالة لكل 100 ألف نسمة. واوضح بيان على موقع هيئة الصحة على الإنترنت: "سويسرا لديها الآن واحدة من أعلى الحالات (246 100 الف) في أوروبا".

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.