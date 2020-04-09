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مطربة شهيرة تتبرع بـ 100 ألأف كمامة لمستشفيات كاليفورنيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت المغنية الأمريكية هالزي، عن تبرعها بـ100 ألف كمامة لأربعة مستشفيات في كاليفورنيا.


وقالت هالزي، عبر حسابها على إنستجرام : "في كل يوم يجتاحني الخوف على العاملين بالرعاية الصحية في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، إن تصميمهم والتزامهم وتعاطفهم وإيثارهم هو أعظم مثال على قدرتنا على الحب والاستمرار والبقاء كبشر".


وأضافت: "أشعر بالامتنان بالعزلة الذاتية في منزلي، من غير خوف بضرورة الذهاب إلى العمل أو أن أهتم بأحد أفراد العائلة المرضى، أو إطعام أطفالي، أو المعاناة من أزمات مالية، ما دفعني للتفكير في إيجاد طريق حقيقي لإحداث فرق واختلاف في الأزمة التي نمر بها، فكان تبرعي بـ100 ألف كمامة، حيث تواصلت مع إحدى الشركات لاستيرادها من أحد المصانع بالصين".


وأشارت إلى أنها ستقدم تبرعاً كبيراً لإحدى المنظمات الخيرية التي تعمل على تقديم الأموال مباشرة للأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا بأمريكا.


وتابعت: "استمروا في منازلكم من فضلكم، وإذا كنتم ممن ينتمون للخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس، فقلبي معكم، وسأواصل القتال لأجل مساعدتكم في الحصول على الدعم والموارد التي تحتاجون إليها".

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