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الذهب يعاود الارتفاع بفعل زيادة الطلب

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
ارتفع الذهب اليوم الخميس مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع وذلك بالتزامن مع اجتماع لكبار منتجي النفط  اليوم الخميس، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1654.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1691.70 دولار.


وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.10 دولار للأوقية.

 

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