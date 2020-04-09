هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق إدارة نادي بيراميدز بسبب أحمد فتحي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه على قناة "الزمالك" منتقدا نادي بيراميدز: "أحمد فتحي فضل الانتقال لبيراميدز على عرض التجديد للأهلي، هذه حرية شخصية له".

وتابع: "لا أعلم سبب تراجع بيراميدز بعد ذلك عن ضم فتحي حسب التسريبات المنتشرة مؤخرًا".

وأضاف: "لن يكرم الله شخصًا تسبب في قطع عيش آخر، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة".

وقد انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى تراجع نادي بيراميدز عن فكرة التعاقد مع أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.