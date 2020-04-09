تشيلسي يرفض الرضوخ لشروط برشلونة في صفقة كوتينيو





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص صفقة انتقال نجم برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو لتشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخوض كوتينيو فترة إعارة مع فريق بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم، إلا أن النادي البافاري لا ينوي تفعيل خيار الشراء الموجود في العقد، فضلاً عن عدم رغبة برشلونة في ضم اللاعب للفريق خلال الموسم القادم، والاستفادة من بيعه لتمويل صفقات أخرى.

وذكرت صحيفة " سبورت " الكتالونية آخر المستجدات التي تخص الصفقة، حيث يريد برشلونة بيع اللاعب مقابل مبلغ 90 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن طلب برشلونة قوبل بالرفض، وذلك لعدم رغبة تشيلسي في دفع هذا المبلغ في لاعب مستواه متراجع منذ أن ترك ليفربول في يناير عام 2018.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة عرض إعارة اللاعب على تشيلسي، مع دفع البلوز لراتب اللاعب، وإدراج بند إلزامية الشراء مقابل مبلغ 65 مليونيورو، إلا أن تشيلسي حتى الآن، يرفض هذا الأمر.

ونوهت الصحيفة، أن تشيلسي يسعى لضمه مع بند خيار الشراء، وذلك لمعرفة مدى قدرة اللاعب على العودة لمستواه مرة أخرى من عدمه.

وفشل كوتينيو في ترك أي انطباع جيد خلال فترته مع برشلونة منذ انضمامه عام 2018، كما يرفض بايرن ميونخ تفعيل بند خيار الشراء في عقده، والذي يبلغ 120 مليون يورو.