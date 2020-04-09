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صحيفة: الإمارات حصن منيع كفيل بالتصدي لجميع المخاطر والتحديات

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:13 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور العظيم للكوادر الطبية خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه العالم أجمع جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد.

 

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، عن بن زايد، قوله إن البشرية برمتها تقف دعماً لهم ومدينة لهم جراء ما يقومون به من مواجهة مباشرة مع الفيروس.

 

وأضاف بن زايد: " نحيي العاملين في المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة.. نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا.. البشرية كلها معكم ومدينة لكم".

 

وتابع بن زايد: اليوم يؤكد العالم أجمع أهمية جهود الأبطال الذين يقفون بشجاعة في مواجهة عدو خطير ومتخفٍ يحاول أن يضرب في كل اتجاه، فالكوادر الطبية جيوش تدافع عن قضية حق وبات وصف "الجنود البيض" معبراً عن مدى الأمل الذي ترتجيه البشرية برمتها منهم سواء لمحاصرة هذا الوباء أو لإيجاد اللقاح المناسب والدواء الذي يجنب الجميع هذا المرض الذي بات يشكل التحدي الأكبر ما جعل جميع الدول تنسى خلافاتها وتتوحد في الحرب على الوباء.

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد أهمية القيم دائماً وفي كل وقت، وجسدت مواقفه الإنسانية مثالاً رائداً على تصرف الزعماء سواء خلال الأوقات الطبيعية أو أثناء الظروف الصعبة والخطيرة كالتي يمر بها العالم اليوم، حيث بيّن سموه أن الوحدة العالمية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى عبر التكاتف والتنسيق في التصدي لما يسببه انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

 

وقالت الصحيفة الخليجية، ختام افتتاحيتها إلى أن الإمارات تريد أن تعم القيم في العالم، لأنها بينت خلال مختلف التجارب أن الإنسانية الحقيقية هي حصن منيع كفيل بالتصدي لجميع المخاطر والتحديات أياً كانت، وهي باتت ضرورة لا غنى عنها لنجاح أي أمة وتقدمها وتمكينها، والانفتاح والتعاون مع جميع الدول والشعوب لخير الجميع هو من النتائج المؤكدة عندما تتوحد القلوب على فعل الخير.

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