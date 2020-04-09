لمواجهة كورونا .. "إبن سينا فارما" توفر 750 شاحنة لنقل الأدوية بجميع أنحاء البلاد

قالت شركة إبن سينا فارما أنها قد قامت بتوفير وسائل النقل المتخصصة في نقل المستلزمات والأدوية الطبية لجميع أنحاء الجمهورية والمناطق النائية من خلال أسطول شاحناتها المكون من 750 شاحنة تجارية لدعم وزارة الصحة فيما يستجد من احتياجاتها لمواجهة الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قامت بنشر مايقرب من 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، وذلك في ضوء تعاونها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الإدارة من أجل مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الجمهورية .





كما قامت بفتح قنوات اتصال مباشرة من منتجي ومستوردي الدواء في السوق المصري لتوصيل أي رسائل خاصة بإدارة ومواجهه أزمة فيروس كورونا.



