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لمواجهة كورونا .. "إبن سينا فارما" توفر 750 شاحنة لنقل الأدوية بجميع أنحاء البلاد

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:15 م
ابن سينا فارما
ابن سينا فارما

قالت شركة إبن سينا فارما أنها قد قامت بتوفير وسائل النقل المتخصصة في نقل المستلزمات والأدوية الطبية لجميع أنحاء الجمهورية والمناطق النائية من خلال أسطول شاحناتها المكون من 750 شاحنة تجارية لدعم وزارة الصحة فيما يستجد من احتياجاتها لمواجهة الأزمة العالمية الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قامت بنشر مايقرب من 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، وذلك في ضوء تعاونها مع  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الإدارة من أجل مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الجمهورية .

كما قامت بفتح قنوات اتصال مباشرة من منتجي ومستوردي الدواء في السوق المصري لتوصيل أي رسائل خاصة بإدارة ومواجهه أزمة فيروس كورونا.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 328.77 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 262.5 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 16.6 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 13.3 مليار جنيه في 2018.

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