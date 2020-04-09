حبس تشكيل عصابي لحيازته 120 طربة حشيش بالإسكندرية

وبمواجهة المتهمين اعترف المتحرى عنه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

كما اعترف الآخران بأنهما كانا في طريقهما لاستلام المواد المخدرة من المتهم للاتجار بها مستخدمين السيارة المضبوطة بحوزتهما في عملية الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. ضبط شخص بالغربية لاستيلائه على أموال مواطنين بدعوى توظيفها





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.





وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا، من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية و3 آخرين، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بذات المحافظة، بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه 600،000 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





سقوط أخطر 4 تجار الكيف بمنطقة إمبابة بـ49 فرش حشيش





وفي سياق مغاير، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بإتجار تشكيل عصابي في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.





وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.





وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية، لـ3 منهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلوجرامات.





واقتادت القوات المتهمين إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.