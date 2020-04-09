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وزير التربية والتعليم يكشف مواضيع المشاريع البحثية (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:17 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٠؛ لعرض مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع. 

وأعلنت الوزارة، عن المكتبة الالكترونية، ويمكن الدوخول عليها عبر الرابط التالى: https:study.ekb.eg ، وعن منصة البث المباشر للحصص الافتراضية عبر الرابط التالى: https:stream.moe.gov.eg .
وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي، وأنه متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

وقالت الوزارة إن معلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هي من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه يتم اليوم الخميس ٩ ابريل الاعلان عن المشروعات البحثية للسنوات من ٣ ابتدائي الي ٣ إعدادي وتفاصيلها، ويتم الإعلان عن تفاصيل منصة إدمودو للفصول الافتراضية يوم الاثنين ١٣ إبريل.


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