بيري عباس من بطلة للجمباز وملكة جمال للأطفال لابنة حلا شيحة في "دهب عيره"

تشارك الطفلة بيري عباس ذات الـ6 سنوات بشخصية "جميلة ابنة الفنانة حلا شيحة بمسلسل "ده عيره" في أول أدوارها مع النجمة يسرا والذي من المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية القادم.

ووقع اختيار المخرج سامح عبدالعزيز علي الطفلة بيري لما تتميز به من موهبة وجراءة أمام الكاميرا خاصة أنها شاركت في المرحلة النهائية لمسابقة ملكة جمال الأطفال للموضة بالإضافة الى كونها بطلة الجمهورية في لعبة الجمباز للأطفال تحت 6 سنوات.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.