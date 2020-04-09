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رامي إمام يتحدى متابعيه بهذا الكتاب

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:19 م
رامي إمام
رامي إمام
أحمد رمضان متولي

يطل المخرج رامي إمام على متابعيه بتحديات كل فترة عبر حسابه على انستجرام، هذه المرة قدم المخرج رامي تحديا في القراءة، وتحدى متابعيه في قراءة رواية "ًليب موسى" للكاتب والسيناريست هيثم دبور، وقال عبر حسابه: "انتهيت من قراءة رواية صليب موسى وهي مليئة بالإثارة والأحداث والتشويق، كما أنها تنقل القارئ إلى منطقة مميزة في مصر وهي سانت كاترين حيث تدور الأحداث داخل الدير هناك" وأضاف بأن "صليب موسى" أفضل الأعمال التي قرأها مؤخرا.

 

ليست المرة الأولى التي يرشح عددا من الفنانين لمتابعيهم قراءة "صليب موسى" في وقت العزل المنزلي، حيث رشحتها الفنانة هنا شيحة، والإعلامي مروان يونس الأسبوع الماضي.

 

وأوشك المخرج رامى إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحتى الآن لم يضع رامى الموسيقى التصويرية للعمل وسوف يقوم بوضعها بعد الانتهاء من عمليات المونتاج بالكامل، حيث قررت الجهة المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.

 

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

 

وتحتل رواية "صليب موسى" قوائم الأعلى مبيعا منذ صدورها في يناير الماضي، هي العمل الروائي الأول للكاتب هيثم دبور الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، وكتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى".

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