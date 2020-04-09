متحدث البرلمان: الحكومة والبنك المركزي نجحا في مواجهة تداعيات كورونا

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية البيان الذي أصدره البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، والذي أشار فيه إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي، قادر على تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 أشهر فقط.





وقال "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم الخميس: إن هذا البيان كشف عما سبق وأكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات أمام المصريين بتوافر متطلباتهم من جميع السلع والمنتجات لعدة أشهر قادمة، ما طمأن جموع المصريين على قدرة الدولة المصرية في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقت دول العالم في اتخاذ جميع التدابير والاحتياطيات لمواجهة فيروس كورونا، وضربت المثل والقدوة في أهمية التضامن الدولي في مواجهة هذا الفيروس اللعين الذي أحدث رعبًا وفزعا كبيرين لدول وشعوب العالم.

ووجه "حسب الله" التحية والتقدير لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والقيادات وجميع العاملين بهذه المؤسسة المصرية الوطنية على تعاونهم الجاد مع الحكومة في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي حققت نجاحات غير مسبوقة.





ونوه بأن القرارات، كانت سندا كبيرا في قدرة الدولة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات المالية والاقتصادية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والعقارية وغيرها.





وناشد "حسب الله"، الشعب بعدم التكالب على شراء السلع واحتياجاته بصورة فيها مبالغة خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم فى ظل توافر جميع السلع الغذائية الأساسية.

وأشاد متحدث البرلمان، بما جاء في بيان البنك المركزي، وتأكيده على التزامه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا بقيامه خلال شهر مارس الماضي، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

وذكر أن القرار ساهم في ضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.





ولفت إلى أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.





ونوه "حسب الله" بأهمية تأكيد البنك المركزي بقيادة طارق عامر، على أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.





كما أشاد المتحدث، بالسياسات والخطط والقرارات الناجحة التي اتخذها البنك من خلال التعاون الجاد مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.



