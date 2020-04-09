Advertisements

متحدث البرلمان: الحكومة والبنك المركزي نجحا في مواجهة تداعيات كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:20 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
دينا إبراهيم
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية البيان الذي أصدره البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، والذي أشار فيه إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي، قادر على تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 أشهر فقط.

وقال "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم الخميس: إن هذا البيان كشف عما سبق وأكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات أمام المصريين بتوافر متطلباتهم من جميع السلع والمنتجات لعدة أشهر قادمة، ما طمأن جموع المصريين على قدرة الدولة المصرية في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقت دول العالم في اتخاذ جميع التدابير والاحتياطيات لمواجهة فيروس كورونا، وضربت المثل والقدوة في أهمية التضامن الدولي في مواجهة هذا الفيروس اللعين الذي أحدث رعبًا وفزعا كبيرين لدول وشعوب العالم.

ووجه "حسب الله" التحية والتقدير لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والقيادات وجميع العاملين بهذه المؤسسة المصرية الوطنية على تعاونهم الجاد مع الحكومة في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي حققت نجاحات غير مسبوقة.

ونوه بأن القرارات، كانت سندا كبيرا في قدرة الدولة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات المالية والاقتصادية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والعقارية وغيرها.

وناشد "حسب الله"، الشعب بعدم التكالب على شراء السلع واحتياجاته بصورة فيها مبالغة خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم فى ظل توافر جميع السلع الغذائية الأساسية.

وأشاد متحدث البرلمان، بما جاء في بيان البنك المركزي، وتأكيده على التزامه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا بقيامه خلال شهر مارس الماضي، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
 
وذكر أن القرار ساهم في ضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

ولفت إلى أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

ونوه "حسب الله" بأهمية تأكيد البنك المركزي بقيادة طارق عامر، على أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.

كما أشاد المتحدث، بالسياسات والخطط والقرارات الناجحة التي اتخذها البنك من خلال التعاون الجاد مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب برلماني نائب مقترح برلماني مجلس النواب متحدث البرلمان لمواجهة كورونا علي عبد العال عضو مجلس نواب طلب إحاطة سؤال برلماني رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان بيان المركزي برلماني برلمان الفيروس كورونا البرلمان

أخبار تهمك

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر