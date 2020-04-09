مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي مع الفريق

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وقرر نادي الزمالك رفض أي عروض مقدمة للتعاقد مع أشرف بن شرقي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك إلى إدارة النادي أنه يرفض رحيل بن شرقي نهائيا عن صفوف الفريق الفترة القادمة لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.