جورج وأمل كلوني يتبرعان بأكثر من مليون دولار دعما لمحاربة كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن تبرعات كلوني وزوجته تهذب لدعم الأجهزة الطبية ببريطانيا، ولدعم العاملين الذي تضرر عملهم من كورونا في مجال السينما بهوليوود.



وستشمل تبرعات الثنائي، 250 ألف دولار من كل منهما تذهب لصالح العاملين بمجال صناعة السينما والتليفزيون بأمريكا.



في حين تبرع كل منهما بقيمة 300 ألف دولار، لصالح الأجهزة الطبية بالمملكة المتحدة في مواجهة تفشي الفيروس.



تبرع كل من النجم الكبير جورج كلوني ومعه زوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني بمبلغ يزيد عن مليون دولار دعما للجهود في مواجهة فيروس كورونا.