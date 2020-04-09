ادعوا بيقين.. حلا شيحة ترتدي الحجاب

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها بنجلها أحمد، عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة:" أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".





وعلى صعيد أخر تشارك الفنانةحلا شيحة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "دهب عيرة" والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.