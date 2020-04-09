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تزوجت من نجم الزمالك لمدة 21 يوم فقط.. معلومات لا تعرفها عن شمس

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحتفل الفنانة صابرين نبيل العسكري المعروفة ب"شمس"، اليوم 9 أبريل بعيد ميلادها وهي بنت محافظة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للسكرتارية ودخلت عالم الفن عن طريق الصدفة من خلال الإعلانات وكان أول ظهور لها في السينما والتليفزيون.

قدمت شمس عدد كبير من الأعمال ولكن انحصرت أدوارها على الأدوار الثانوية حيث أنها لم تخوض دور البطولة ولكن حظيت بترحيب من الجمهور ولمعت من خلال هذه الأدوار ومن أبرز هذه الأعمال "شارع محمد علي"،"على جنب ياسطا"،"بوشكاش"،"المشاغبين"،"مجنون أميرة"،"طاقة قدر"،"أين قلبي".

تزوجت شمس من لاعب كرة وهو الكابتن مدحت عبد الهادي وذالك في عام 2005،إلا أنها كانت زيجة غريبة حيث انفصلا بعد 21 يوم من زواجهما.

لم يدم ظهور الفنانة شمس على الأضواء فترة كبيرة لأنها بدأت في الابتعاد عن الفن والتمثيل رويدا،وذالك بعد تعرضها لحادث سيارة على كوبري الجيزة حيث ذكرت أنها اصطدمت بالسور الذي يوجد بجانب الكوبري.

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يوم ميلادها لاعب زمالك صابرين نبيل العسكري شمس

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