رامي جمال يستكمل تصوير "مش ملاحظ" في المنزل

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نشر الفنان رامي جمال صورة له مع زوجته من المنزل وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".



وعلق "رامي" علي الصورة قائلاً: "عاوز أطمنكم أن تصوير أغنية مش ملاحظ"شغال عندنا في البيت كل يوم من زهق الحظر".



يذكر أن أغنية "مش ملاحظ" من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وتم طرحها ضمن ألبوم رامى الجديد.



وحقق الفنان رامى جمال، نجاحاً كبيراً منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانية، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

