العربية للتصنيع: اللوحات المؤمنة لها شفرة بكافة بيانات صاحب السيارة

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية قديم ووثيق ومستمر، والهيئة تلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة كأسبقية أولى، ثم نحو جزء من الطاقات الانتاجية لصالح القطاع المدني.





وأكد "التراس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أننا نتعاون مع وزارة الداخلية لتصنيع اللوحات المعدنية الذكية، وهذا تصنيع محلي في مصر، وسوف يتم توفير خامات هذه اللوحات المؤمنة من مصنع الألمونيوم بنجع حمادي، مشيرًا إلى أن هذه اللوحات لها كود معين وشفرة تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب السيارة، وبها المعايير والمواصفات التي تريدها وزارة الداخلية بالكامل.





وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعرض إمكانيات الدعم المقدمة من القوات المسلحة لمجابهة كورونا، وعلى كل مؤسسة أن تحرص على تطهير أماكن العمل والكشف على العمال أثناء دخولهم المصانع وتوفير كافة مطالب الوقاية بالهيئة ومستشفى الهيئة للحد من انتشار كورونا.





وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، جاء هذا خلال توقيع اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية.





ويأتى هذا الإتفاق فى إطار إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز فرص الإستثمار في مصر.





و أكد "التراس" أهمية تعزيز الشراكة مع شركة "تونجز" الألمانية، التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، مشددا على توفير العربية للتصنيع لكافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والفنية للبدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وإنشاء مصنعا لصناعة اللوحات المؤمنة بأعلى وسائل التأمين مع إمكانية التطوير المستمر للتوافق مع منظومة التحول الرقمى والأنظمة الذكية لتأمين الطرق والمركبات ووسائل النقل المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية، خاصة أن الإتفاق يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالهيئة علي المهارات والخبرات التصنيعية التي تحتاجها هذه الصناعة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.





وأوضح"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون في المرحلة الأولي تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وبأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصدير، خاصة مع توقيع مصر العديد من إتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لدول المنطقة العربية والأفريقية.





من جانبه، أعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية عن ثقة وزارة الداخلية في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بخططها لتعميق التصنيع المحلى، وامتلاكها المقومات التكنولوجية المتطورة والعمالة البشرية المدربة على مستوى عال، بما يساعد علي نجاح التعاون مع شركة تونجز الألمانية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.





وأوضح أهمية عقد الشراكة بين العربية للتصنيع وشركة "تونجز" لتلبية إحتياجات وزارة الداخلية من هذه اللوحات المؤمنة،مشيدا بتميز الهيئة بالدقة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.



