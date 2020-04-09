"الوضع الحالي".. فنان لبناني يصور كليب بهاتفه من داخل الحجر المنزلي لمواجهة كورونا (فيديو)

قرر الفنان اللبناني سليم عساف إطلاق اغنية جديدة تحاكي الوضع العام تحمل في طياتها الأمل والتفاؤل بإحساس صادق وفيديو عفوي، تزامناً مع عاصفة الوباء والتغيّر العالمي في نبض الحركة البشرية من خلال الحجر الصحي في العالم أجمع.

العمل يحمل اسم "الوضع الحالي" يعطي طاقة إيجابية للمستمع ويوجه رسالة بطريقة مختلفة معناها ان "رغم الأوضاع الصعبة هناك فرج قريب".

أمّا عن موضوع الأغنية صرح النجم اللبناني: "هي أغنية تختصر شعوري في دقيقتين، وهذا حال كل بيت وفرد يفتقد لشخص معين.

فقدمت الأغنية ببساطة مغلّفة عمق فكري كما أعتمد في كل ما أقدمه. بعيداً عن الفلسفة والتضخيم، بفيديو تم تصويرها بالهاتف المحمول في الحجر المنزلي، يبدأ بقول لأفلاطون عن الحياة والأمل".