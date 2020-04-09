نجم برشلونة يرفض الانتقال للدوري الصيني

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم برشلونة، التشيلي فيدال رفض عرضين للرحيل عن البلوجرانا، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" العالمية، أن لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، رفض عرضين مغريين للعب في الدوري الصيني، ويتبقى في عقده مع البارسا عام واحد.

وأضافت الشبكة: "من الواضح أن فيدال يريد الاستمرار في أوروبا، ووجهته المقبلة قد تكون إنتر ميلان، الذي كان على أعتاب الانتقال له في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن برشلونة أغلق الباب أمام رحيله".

يُذكر أن فيدال مثل بقية لاعبي برشلونة، ملتزم بالحجر الصحي في منزله، بسبب تفشي فيروس كورونا، ويؤدي البرنامج التدريبي المُخصص له، في انتظار عودة المنافسات من جديد.