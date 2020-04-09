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"البترول والسياحة" يبحثان آليات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تدرس كل من وزارات البترول والسياحة والآثار والطيران، سبل التعاون المشتركة بشأن تنفيذ برنامج تحفيز الطيران بحسب ما جاء في قرارات مجلس الوزراء على خلفية التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا .

وعقد كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث سبل التنسيق المشترك بين الوزارت الثلاث بشأن ضوابط واقتراحات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران بموجب قرارات مجلس الوزراء.
 
وأكد المهندس طارق الملا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارتى السياحة والطيران فى ضوء أهمية البترول كمحرك رئيسى للأنشطة المختلفة في القطاعات الحيوية بمصر، مؤكدا على تضافر الجهود مع قطاعى السياحة والطيران المدنى لدعم جهودهما في عبور تحديات المرحلة الراهنة وخطط تنفيذ برنامج تحفيز الطيران طبقا لتكليفات الحكومة.
 
وأوضح الدكتور خالد العنانى أن الاجتماع شهد مناقشة بدائل تخفيض الرسوم والتكاليف التي تسدد في المطارات ووقود الطائرات وفقاً لقرارات اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في أوائل مارس الماضى.
 
كما استعرض الطيار محمد منار التحديات التي تواجه نشاط الطيران المدنى خاصة في الفترة الراهنة والتنسيق الجارى حالياً بين قطاع البترول وشركة مصر للطيران فيما يتعلق بتسعير وقود الطائرات والمراجعة السعرية.
 
وأشار الملا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور مسئولي الوزارات لتقديم المقترحات والتصورات الجديدة وآليات تنفيذها لدعم برنامج تحفيز الطيران.
 
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق بين وزراء البترول والسياحة والطيران على التعاون في تقديم مبادرة جديدة لتنشيط السياحة  الداخلية خاصة للمناطق السياحية بالبحر الأحمر بأسعار تنافسية دعما للنشاط السياحى وحركة الطيران الداخلى ، وذلك فى توقيت مناسب لتطبيق المبادرة الجديدة مع انحسار انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع و يمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار.

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