زوجة رامي جمال تكشف كواليس تصوير أحدث جلسة تصوير لهما



وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا عبر مواقع السوشيال ميديا، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





شرت خبيرة التجميل والفنانة ناريمان، صوره جديدة لها مع زوجها الفنان رامي جمال، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير"انستجرام".وانهالت التعليقات من قبل جمهورها مشيدين بجمال الصورة وجمال ناريمان، حيث ظهرت بها بإطلالة جذابة ومميزة.وكشفت ناريمان لـ"الفجر الفني" عن موعد تصوير الصورة، قائلة أن الصورة كانت ضمن جلسة التصوير الخاصة لأغنية"مش ملاحظ حاجة" لألبوم رامي جمال الأخير"أنا لوحدي".قدمت ناريمان، أغنية"مش ملاحظ حاجة" مع زوجها رامي جمال، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم.