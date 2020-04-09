بقيمة مليار دولار.. السعودية تشتري حصصا في 4 شركات نفط أوروبية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى حصصا بقيمة مليار دولار في عدد من شركات النفط أوروبية كبيرة.





وأفادت الصحيفة في تقريرها يوم الأربعاء أن الشركات الأربع هي إكوينور النرويجية ورويال داتش شل الإنجليزية الهولندية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية.





وتابعت الصحيفة أن الصندوق كوّن حصة بنحو 200 مليون دولار في إكوينور في الأيام القريبة من ارتفاع حاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي، مضيفة أنها لم تتمكن من معرفة حجم الحصص التي اشتراها الصندوق في الشركات الثلاث الأخرى، لكن قيمة الحصص مجتمعة تبلغ نحو مليار دولار.





يأتي شراء الحصص في وقت يشهد انتكاسا في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث تدهور الطلب على الطاقة مع تفشي وباء فيروس كورونا.





ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن صفقات مشابهة قد تُبرم أيضا في المستقبل.





وقال المسؤول حسبما جاء بالصحيفة ”صندوق الاستثمارات العامة ينشط من جديد في السوق... لن يفاجئني أن نرى صفقات مشابهة ثانية“.





والصندوق هو أداة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، إذ يسعى إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد بشدة على النفط.





يدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار ولديه حصص في أوبر ولوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية.





كما خصص 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار. وكشف يوم الاثنين عن حصة 8.2 بالمئة في شركة كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية والمتضررة من تفشي فيروس كورونا.







