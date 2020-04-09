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ألمانيا: العودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية ممكنة إذا استمر الاتجاه الإيجابي
الخميس 09/أبريل/2020 - 01:28 م
مـحــمد حســــــــــين
أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تظهر "اتجاهًا إيجابيًا" وأنه إذا استمر ذلك، سيكون من الممكن الحديث عن عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد عطلة عيد الفصح، كما ذكرت صحيفة "هاندلسبلات".
وقال المسؤول، إن المواطنين الذين يلتزمون بالقيود المفروضة على الحياة العامة خلال عطلة عيد الفصح هو شرط مسبق لتخفيف محتمل للحظر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقد قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن ألمانيا ستعيد تقييم الوضع بعد عطلة عيد الفصح.