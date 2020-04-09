ألمانيا: العودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية ممكنة إذا استمر الاتجاه الإيجابي

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تظهر "اتجاهًا إيجابيًا" وأنه إذا استمر ذلك، سيكون من الممكن الحديث عن عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد عطلة عيد الفصح، كما ذكرت صحيفة "هاندلسبلات".