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هدى المفتي: "فلانتينو فين؟" (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:32 م
هدى المفتي
هدى المفتي
أحمد رمضان متولي

كشفت الفنانة الشابة هدى المفتى، عن بعض تفاصيل دورها في مسلسل فلانتينو، الذي تشارك فيه مع الزعيم عادل إمام والمقرر عرضه على قناة MBC مصر في رمضان المقبل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عصر اليوم.

 

مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة طرح تساؤلاً واحداً وهو "فلانتينو فين؟" لتنهال بعدها نبوية التي تؤديها هدى المفتي بسيل من المعلومات العامة عن أصل كوكب الأرض ونشأة الكون، وكتبت في تعليق الفيديو "نبوية نيرد قد الدنيا ودوده قرايه، الكتاب مش بيفارقها، حبيبة قلب فلانتينو، تفتكروا نبوية فعلاً تعرف فلانتينو فين؟".

 

وبالإضافة للزعيم عادل إمام وهدى المفتي، يشارك في بطولة مسلسل فلانتينو مجموعة النجوم منهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، سليمان عيد وطارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو مالك مدارس دولية هو وزوجته؛ ولكن تحدث بينهما بعض الخلافات باستمرار ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

هدى المفتي هي ممثلة مصرية شابة، لفتت الأنظار اليها سريعاً في أول ظهور تلفزيوني لها بشخصية نادين بمسلسل هذا المساء للمخرج تامر محسن في رمضان ٢٠١٧، ليتوالى بعد ذلك ظهورها في الدراما التلفزيونية في مسلسلات لدينا أقوال أخرى، كأنه امبارح والجزء الثالث من نصيبي وقسمتك، وفي العام الحالي شاركت هدى في فيلمين سينمائيين وهما رأس السنة وبنات ثانوي، كما تشارك في عدة أعمال فنية خلال 2020 من بينها فيلم كيرا والجن للمخرج مروان حامد.


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