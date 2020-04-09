مصري يحصل على 3.1 مليون ليرة مستحقاته عن فترة عملة بلبنان

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تحصيل مستحقات المواطن المصري "ح. ن"، والتي بلغت 3 ملايين و150 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 32 ألفا و895 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن "ح. ن" لدي صاحب العمل "أ. ي" ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وقال: إنه بالمتابعة مع الملحق العمالي شرين عبد الجواد، أشارت إلي أنه تم التواصل مع صاحب العمل وتم الاتفاق على حل مشكلة العامل وديًا بعد أن أقر صاحب العمل بمستحقات العامل لديه التي كانت نظير أعمال دهانات، وتم تسليم العامل كامل مستحقاته بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، ولاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من العامل مقدما الشكر للمكتب على مساهمته في حل الشكوى وديا.

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