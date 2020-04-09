منتجو النفط يبحثون أكبر تخفيض للإنتاج.. وتوقعات باستمرارها 3 أشهر

تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم روسيا يوم الخميس أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط.









وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكيين.









وبلغت أسعار خام برنت القياسي أدنى مستوى في 18 عاما الشهر الماضي ويجري تداول الخام بأقل من 34 دولارا للبرميل، أي عند نصف مستويات نهاية عام 2019.









وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا الإنتاج بالفعل وحذر من أن لديه خيارات كثيرة إذا لم تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق يوم الخميس.









وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه توصل لصفقة مع السعودية وروسيا يمكن أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية بما بين 10 و15 مليون برميل يوميا.









وبلغ أكبر خفض للإنتاج توافق عليه أوبك على الإطلاق 2.2 مليون برميل يوميا وذلك في 2008.





وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بسبب ضعف أسعار الخام يمكن أن يوضع في الحسبان، ”هذه بالتأكيد تخفيضات مختلفة“.





ورفعت المملكة الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل من أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس.





وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أي تخفيضات ستستمر على الأرجح لثلاثة أشهر بدءا من مايو.







