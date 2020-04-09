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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 09/أبريل/2020 - 01:38 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "الدفاع الأعلى" في لبنان يوصي الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب كورونا
أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، اليوم الخميس، الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حتى 26 أبريل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفا
أكدت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تتخطى 66 ألفًا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع أعداد وفيات كورونا في سويسرا إلى 756 شخصًا
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن السلطات الصحية في سويسرا، أعنلت ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 756 شخصًا والإصابات تتخطى 23500 حالة.
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