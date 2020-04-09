أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || "الدفاع الأعلى" في لبنان يوصي الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب كورونا

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، اليوم الخميس، الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حتى 26 أبريل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.







