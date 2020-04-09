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الكشف عن موقف الاتفاق السعودي من ضم وليد أزارو نهائيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن موقف نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي، والمعار للنادي السعودي حتى نهاية الموسم.

صحيفة "هسبورت" المغربية أشارت في تقرير لها بأن الاتفاق السعودي لم يحسم موقفه من ضم أزارو حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة بأن هناك مصدر داخل النادي السعودي نفى وجود رغبة لدى الاتفاق لضم أزارو نهائيا.

وتابعت الصحيفة بأن الاتفاق لم يحسم مصيره من شراء أزارو من عدمه لعدم وضوح الرؤية لتعليق نشاط كرة القدم في الوقت الحالي.

ولعب أزارو مع الاتفاق السعودي ٧ مباريات حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا أخر.

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