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نتفليكس تطلق الصور الأولى لمسلسل SPACE FORCE استعدادًا لعرضه نهاية مايو المقبل

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:39 م
SPACE FORCE
SPACE FORCE
أحمد رمضان متولي

أعلنت شبكة نتفليكس، اليوم الخميس، إطلاق الصور الأولى لمسلسل SPACE FORCE بطولة النجم ستيف كاريل، استعدادًا لعرضه نهاية مايو المقبل، وتحديدًا يوم 29 مايو.

 

نبذة عن مسلسل SPACE FORCE

 

يفاجأ مارك أر. نايرد (ستيف كاريل) الطيار المخضرم والجنرال الحاصل على ٤ نجوم الذي يحلم بقيادة سلاح الجو الأمريكي، يفاجأ حين يتم تعيينه قائداً للفرع السادس الذي تم تأسيسه حديثاً في القوات المسلحة الأمريكية: SPACE FORCE.

 

ورغم تشككه يتمتع مارك بالإخلاص والتفاني، وبالتالي يصطحب معه عائلته لينتقلوا إلى قاعدة نائية في كولورادو، ليبدأ العمل على مهمة أوكلت إليه من البيت الأبيض بالسفر إلى القمر (مرةً أخرى) بالتعاون مع فريق متنوع من العلماء و"رجال الفضاء"، وأن يقوموا بفرض هيمنة كاملة على الفضاء.

 

SPACE FORCE هو نوع جديد من كوميديا بيئة العمل التي تتعالى فيها المخاطر والطموحات معاً.

 

المسلسل إنتاج كل من كاريل وجريج دانيلز العقلين المدبرين وراء المسلسل الكوميدي الشهير (The Office).

 

انضم إلى قائمة نجوم العمل كل من جون مالكوفيتش، ديانا سيلفرز، تاوني نيوسوم، بِن شوارتز، إلى جانب النجوم المشاركين ليزا كوردو، جيمي أو يانج، نواه إميريتش، أليكس سبارو، ودون لايك. يتولى الإنتاج التنفيذي هوارد كلاين عن شركة 3Arts، وهو المنتج المنفذ لـ(The Office).

 

ليزا كوردو الممثلة الحاصلة على جائزة الـEmmy تنضم إلى طاقم الممثلين

 

انضمت ليزا كوردو الممثلة الحاصلة على جوائز Emmy وSAG إلى طاقم ممثلين SPACE FORCE، وذلك في دورها "ماجي نايرد"، زوجة شخصية ستيف كاريل في المسلسل "مارك أر نايرد". ماجي هي زوجة طيار مخضرم بسلاح الجو في واشنطن، والتي ضحت بالكثير من حياتها من أجل مهنة زوجها لعقدين من الزمن. ولكن حين يواجه كبرى تحدياته، فإنها تواصل النمو في اتجاه مختلف.

 

 

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