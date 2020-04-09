الصين تكشف عن قواعد جديدة للتعامل مع مصابي كورونا

أفاد موقع قناة سكاي نيوز عربية، بأن مجلس الدولة الصيني، أصدر اليوم الخميس، مبادئ توجيهية رسمية فيما يتعلق بالحالات التي تم التحقق من إصابتها بمرض كوفيد 19 لكن من دون أن تكون مصحوبة بأي أعراض مثل السعال والحمى والالتهاب الرئوي.

وكشفت وثيقة، نُشرت أمس الأربعاء، أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض المرض هم معدون، ويشكلون خطرا بنشر العدوى ونقل الفيروس للآخرين.

وقالت الوثيقة، إن بعض الحالات تم التأكد منها لكن دون ظهور أعراض مصحوبة، ما يعني أن تلك الأعراض ستظهر في وقت لاحق من الإصابة، مضيفة "يجب علينا تعزيز نطاق إجراء الفحوصات ومراقبة الحالات المصابة التي لم تعاني أي أعراض، وتوحيد نظام الإبلاغ عن أولئك المرضى ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض".

وبحسب المبادئ التوجيهية، التي أصدرها مجلس الدولة الصيني، تقوم المؤسسات الصحية المحلية بالإبلاغ عن هذه الحالات في غضون ساعتين من ظهور نتائج اختبار إيجابية للمرض.

وطالبت السلطات الصينية، المراكز الصحية بالإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد لكن من دون ظهور أعراض مرض كوفيد 19 عليهم في غضون ساعتين من التشخيص.

ويذكر أن السلطات الصحية الصينية، سجلت زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم عوارض المرض من المواطنين الصينيين والأجانب.

وذكر موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن السلطات الصحية سجلت 56 إصابة بالفيروس من أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، 28 منهم لوافدين أجانب، ليبلغ مجموع الحالات غير المصحوبة بأعراض ممن يخضعون للمراقبة الطبية في البلاد 1104.

وأشارت المبادئ التوجيهية، إلى أنه يتوجب على السلطات الصحية على مستوى المقاطعات الإبلاغ عن تلك الحالات في غضون 24 ساعة من خلال نظام الإبلاغ المركزي عن الأمراض المعدية على مستوى البلاد.

وكانت المبادئ التوجيهية، قد أكدت على الأهمية المتزايدة للسلطات الصينية لإدارة وتقييم المخاطر التي يشكلها المرضى الذين لا يعانون من أعراض، إذ تهدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض جهود بكين لاحتواء الفيروس رغم انخفاض أعداد المرضى الذين يعانون من الأعراض بشكل كبير منذ يناير.

وأوضحت المبادئ التوجيهية الجديدة، أنه لا يمكن للحالات التي تم التأكد بإصابتها بمرض كوفيد 19 من دون ظهور أعراض مصاحبة مغادرة المرافق الصحية إلا بعد 14 يوما وبعد التأكد من سلبية النتائج لفحوصاتهم الطبية لمرتين.

كما يجب عليهم العودة لإجراء الفحوصات في الأسبوعين الثاني والرابع من مغادرتهم المستشفى، كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المتبعة للمرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض.

وبمجرد ظهور الأعراض عليهم، كما تقول الوثيقة، سيتم إرسالهم على الفور للعلاج الطبي، كما سيتم عزل ومراقبة جميع الأشخاص الذين تم التواصل معهم والذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.