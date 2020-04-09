"شيتوس" حكم كرة قدم يعشق العمل التطوعي

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أحمد حسن محمد الشهير بـ " شيتوس" هو حكم بالدرجة الأولى بمنطقه قنا لكرة القدم، جاءت أزمة فيروس كورونا، وقرار توقف النشاط الكروي، ليقرر تطوعه بجمعية الهلال الأحمر بقنا، ليكون الحكم الوحيد بمحافظة قنا وصعيد مصر، الذي يشارك في تلك الجمعية فضلا عن عدة مبادرات هدفها تعقيم مدن وقري المحافظة، في هذه الفترة العصبية.



يقول شيتوس أنه عاشق للعمل التطوعي، وأن تواجده بجمعية الهلال الأحمر، جاء خدمة لابناء وطنه في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف انه يتمنى ان يشارك اكبر عدد من الرياضيين في صعيد مصر في تلك التجربة الخيرية، لاسيما بعد توقف النشاط الرياضي، مؤكدا ان التجربة سوف تؤثر فيهم بشكل يجعلهم كبير.



وأشار ان الدولة سخرت كل إمكانياتها لمواجهة هذا الفيروس، فمن واجب المواطن مساعدة نفسة وبلده وعدم المخاطرة بحياته وحياة أسرته، بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتواجد بمنزله، حتى نتخطي تلك المرحلة العصبية.



يذكر ان احمد شيتوس، من مواليد 91/6/26 بدأ لاعبا في نادي قنا الرياضي، ثم دخل مجال التحكيم عام2013، ليخوض الكثير من المباريات التي شهدت تألقه كحم مساعد، حتى يتدرج ليصبح حكما بالدرجة الأولى.



من أبرز مبارياته التي إصدارها خلال مشواره في مجال التحكيم، ديربي اسيوط وتحديد الصاعد في الترقي بين الواليديه ومنفلوط منذ عامين، ومباريات دوري الجمهورية بين الجونه والداخليه، واسوان وسموحه.



