Advertisements

"شيتوس" حكم كرة قدم يعشق العمل التطوعي

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

أحمد حسن محمد الشهير بـ " شيتوس" هو حكم بالدرجة الأولى بمنطقه قنا لكرة القدم، جاءت أزمة فيروس كورونا، وقرار توقف النشاط الكروي، ليقرر تطوعه بجمعية الهلال الأحمر بقنا، ليكون الحكم الوحيد بمحافظة قنا وصعيد مصر، الذي يشارك في تلك الجمعية فضلا عن عدة مبادرات هدفها تعقيم مدن وقري المحافظة، في هذه الفترة العصبية.

يقول شيتوس أنه عاشق للعمل التطوعي، وأن تواجده بجمعية الهلال الأحمر، جاء خدمة لابناء وطنه في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف انه يتمنى ان يشارك اكبر عدد من الرياضيين في صعيد مصر في تلك التجربة الخيرية، لاسيما بعد توقف النشاط الرياضي، مؤكدا ان التجربة سوف تؤثر فيهم بشكل يجعلهم كبير.

وأشار ان الدولة سخرت كل إمكانياتها لمواجهة هذا الفيروس، فمن واجب المواطن مساعدة نفسة وبلده وعدم المخاطرة بحياته وحياة أسرته، بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتواجد بمنزله، حتى نتخطي تلك المرحلة العصبية.

يذكر ان احمد شيتوس، من مواليد 91/6/26 بدأ لاعبا في نادي قنا الرياضي، ثم دخل مجال التحكيم عام2013، ليخوض الكثير من المباريات التي شهدت تألقه كحم مساعد، حتى يتدرج ليصبح حكما بالدرجة الأولى.

من أبرز مبارياته التي إصدارها خلال مشواره في مجال التحكيم، ديربي اسيوط وتحديد الصاعد في الترقي بين الواليديه ومنفلوط منذ عامين، ومباريات دوري الجمهورية بين الجونه والداخليه، واسوان وسموحه.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر