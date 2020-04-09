قرار جديد من الجبلاية بشأن لاعبي شمال إفريقيا

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اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قرار جديد بشأن لاعبي شمال إفريقيا والذين يتعاملون كونهم لاعبين محليين هذا الموسم.



ورفض مسؤولو الحبلاية، مد قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين حال إلغاء الدوري الموسم الحالي، والتمسك بإنهائها عقب نهاية الموسم.



وجاء رفض مجلس الجبلاية لمد الفترة، باعتبار أن هذا القرار ساري لمدة موسم واحد فقط وهو الموسم الحالي، ولن يتم مد القرار حال إلغاء المسابقة.



وتعالت الأصوات بمد اعتبار لاعبي شمال إفريقيا لاعبين محليين، لعدم الإضرار الأندية التي تمتلك أكثر من لاعب أجنبي بين صفوفها.



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.