قرار جديد من محافظ الجيزة بعد ظهور كورونا في المعتمدية (صور)

تواصل محافظة الجيزة، مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت بفرق الطب البيطري للتطهير وتعقيم شوارع ومنازل ومحلات القرية.

كانت ظهرت عدد من حالات الإصابة بـ"كورونا" في المعتمدية، اليومين الماضيين، ما دفع المحافظة إلى إجراء حجر صحي موسع.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، إلى المتابعة الدورية لقرية المعتمدية، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الأهالي وتلبية احتياجاتهم، والإطمئنان على تقديم جميع الخدمات لهم.





وكشف عن تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للأهالي، موضحًا أن جميع المخابز تعمل بصفة منتظمة، وتم تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية، إلى جانب توفير جميع الحصص التموينية، وماكينتي صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر، لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.





وأشار إلى فتح مكتب بريد القرية منذ الصباح لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي، مع الحرص علي الحد من اي تجمعات للمواطنين، لافتًا إلى دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتسهيل المعيشة.





كان محافظ الجيزة، كلف المهندس إبراهيم الشهاوي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاجراءات الوقائية.





حركة تنقلات ضخمة





وفي سياق آخر، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أكبر حركة تكليف لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، شملت تكليف 54 نائبًا، للعمل في القطاعات كافة.





جاء ذلك لضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن تتماشي مع خطط المحافظة خلال الفترة المقبلة، والتي تأتى على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وأحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات والتيسير على المواطنين في تقديم خدمات أفضل.





وأشار "راشد"، في بيان صحفي، إلى إجراء تقييم دورى لأداء القيادات التي تم تكليفها، للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وأحداث أضافه ميدانية يلمسها المواطنين.





تفاصيل الحركة





فيما ضمت حركة نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، كلا من هانى عبد الحميد ومحمد أحمد واسامه عبد العال لحي الوراق ورمضان عبد الرحمن وامير عباس وأحمد محمد لحي شمال الجيزة وسمير مصطفى وزينهم أحمد وأحمد إبراهيم لحي العجوزة وأحمد عبد الهادى ومحمود محمد وعاطف عبد الرحيم لحي الدقي وسيد عبد الله وأسامة كمال لحي بولاق الدكرور.





كما شملت: رمضان كامل وامجد مصطفى وخالد نصر لحي الهرم وسمير محمد وأحمد محمد عبد الفتاح وعادل السيد لحي العمرانية محمود محمد ومحمد عبد الحكيم وايمن أحمد لحي الطالبية واسلام زهران وعماد حمدى وأحمد إبراهيم لحي جنوب الجيزة وعادل مصطفى ونصر ربيع ومحمود محمد لمركز ومدينة منشاة القناطر وخالد السيد وشكرى محمد وهيثم رضا لمركز ومدينة أوسيم ومبروك البيومى ومصطفى عبد الله وسعيد محمد لمدينة كرداسة وصلاح عبد الفتاح وتوفيق جمال.



