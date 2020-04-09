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خبر سار لأندية البريمير ليج

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
وكالات

 

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستحصل على دفعة مسبقة من الجوائز المالية المستحقة في نهاية الموسم، لدعمها خلال الفترة الصعبة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

 

وجاء في التقرير أن جزءاً من الدفعة سيكون على أسس متعلقة بالمكافآت التي تختلف وفقاً لمركز كل فريق في نهاية البطولة وستقدم مبكراً إلى الأندية مع جزء من "رسوم المرافق".

 

ورسوم المرافق هي الأموال التي تُدفع للأندية في كل مرة تُذاع فيها مبارياتها في بث حي.

 

وأوضح المصدر أن المبلغ يتراوح من بضعة ملايين للأندية في قاع الترتيب إلى أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني لفرق المقدمة.

 

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وأضاف التقرير أن رابطة الدوري حصلت بالفعل على قيمة البث التلفزيوني لمباريات هذا الموسم من شركات محلية وعالمية لكن الأندية ربما تجبر على إعادة جزء من هذا المبلغ في حالة عدم إكمال المنافسات.

 

ومنحت بعض الأندية، ومن بينها توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، موظفيها عطلة إجبارية دون راتب بعد توقف الموسم، فيما تراجع ليفربول عن هذا الإجراء بعد الانتقادات الحادة التي طالت النادي.

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