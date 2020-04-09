الحجر الزراعي: إنتاج المزارع لا يتم تصديره بالكامل

قال المهندس سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، إن عملية تصدير السلع المصرية لم تتأثر نهائيا بسبب فيروس كورونا، موضحا أن عملية التبادل التجاري بين الدول مستمرة مع أخذ كافة الاحتياطات.





وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم يتبعون كافة اجراءات الوقاية داخل محطات التصدير كاستخدام المطهرات، وتعقيم العاملين، والمحطات، مؤكدا أنه ليس كل ما ينتج يتم تصديره.





وأوضح مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن هناك منتجات مخصصة للاستهلاك المحلي، وأخرى للتصدير، معقبا: "مش كل إنتاج المزارع يصدر لخارج".





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



