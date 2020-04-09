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مفاجأة.. الكشف عن هوية بديل أحمد فتحي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

كشفت تقارير إعلامية عن هوية بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي والذي سيضمه النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي لن يتعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض أحمد فتحي وإنما سيتعاقد النادي مع لاعب محلي.

 

وقال إسلام صادق في تصريحات عبر برنامجه: "لجنة التخطيط في النادي الأهلي ترفض فكرة التعاقد مع مع ظهير أيمن أجنبي ليكون بديل لأحمد فتحي، وسيكون لاعب محلي".

 

وتابع: "رينيه فايلر يرغب فى الاعتماد على محمد هاني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مع وجود بديل مميز له".

 

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي لتجديد عقده.

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