روسيا.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف

أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع قياسي في يوم واحد في حالات فيروس كورونا، مما رفع العدد الرسمي إلى أكثر من 10 آلاف، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسابيع المقبلة ستثبت أنها حاسمة في مكافحة الفيروس.