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روسيا.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع قياسي في يوم واحد في حالات فيروس كورونا، مما رفع العدد الرسمي إلى أكثر من 10 آلاف، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسابيع المقبلة ستثبت أنها حاسمة في مكافحة الفيروس.

وقال المركز الوطني لمواجهة أزمة فيروس كورونا في موقعه على الإنترنت، إن عدد الحالات قفز بمقدار 1459 وتوفي 13 شخصًا آخر. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 76، كماأ,ردت وكالة "رويترز".

موسكو، المنطقة الأكثر تضررًا، والعديد من المناطق الأخرى في أسبوعها الثاني من إغلاق جزئي. وقد أُمر السكان بالبقاء في منازلهم ما لم يحتاجوا للقيام برحلات أساسية لشراء الطعام أو الحصول على رعاية طبية عاجلة.

سجلت روسيا حالات أقل بكثير من فيروس كورونا الجديد مقارنة بالعديد من دول أوروبا الغربية في مراحل تفشي المرض المبكرة. لكن عدد الحالات بدأ يرتفع بشكل حاد هذا الشهر وانتشر الفيروس الآن خارج موسكو، مركز تفشي الفيروس.

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