Advertisements

عاجل.. انفجار داخل مركز تجاري في روسيا (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:22 م
مركز تجاري
مركز تجاري
وكالات

اندلع حريق ضخم أدى  إلى انفجار أسطوانة غاز داخل مركز تجاري وسط العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الخميس.

 

وذكرت وسائل إعلامي روسية، إن الانفجار حصل في مركز تجاري يقع في وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية.

 

وأوضح المتحدث باسم الطوارئ الروسية، أن الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز، مضيفًا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

 

وقال المتحدث باسم الطوارئ الروسية: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا داخل مركز تجاري انفجار العاصمة موسكو

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 3 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الكشف عن هوية بديل أحمد فتحي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 50 شخصًا جراء انفجار في كيرتش الروسية (فيديو)

قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني جنوبي روسيا

إعلان حالة الطوارئ في ماغنيتاغورسك الروسية

تسرب الغاز السبب.. التفاصيل الكاملة لانفجار باريس

حريق وانفجار كبير يهز ملهى ليلي في بيرو (فيديو)

19 جريحا عقب انفجارات بمصنع ديناميت في روسيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر