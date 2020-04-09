من طنطا إلى سوهاج.. 6 متاحف إقليمية افتتحتها الدولة خلال 3 أعوام

يعد المتحف، أحد أهم المؤسسات التي تعمل على نشر الوعي والثقافة بين المواطنين، وفي كل دول العالم تنصب أهمية كبرى على مؤسسة المتحف.

وتحتل المتاحف الإقليمية في مصر أهمية كبرى، حيث توليها وزارة السياحة والآثار عناية خاصة، وقد نجحت الوزارة في افتتاح عدد من أبرز المتاحف الإقليمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعدد من المحافظات، نبرزها خلال التقرير التالي.

وتحتل المتاحف الإقليمية في مصر أهمية كبرى، حيث توليها وزارة السياحة والآثار عناية خاصة، وقد نجحت الوزارة في افتتاح عدد من أبرز المتاحف الإقليمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعدد من المحافظات، نبرزها خلال التقرير التالي.

وتعتبر مصر أحد الدول السباقة في إنشاء المتاحف المتخصصة، حيث لدينا المتحف المصري في التحرير، والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي، من أقدم الأبنية التي تم تخصيصها كمتاحف في العالم.

وتعتبر مصر أحد الدول السباقة في إنشاء المتاحف المتخصصة، حيث لدينا المتحف المصري في التحرير، والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي، من أقدم الأبنية التي تم تخصيصها كمتاحف في العالم.

افتتحت وزارة السياحة والآثار متحف تل بسطة بمركز الزقايق، في محافظة الشرقية، في 3 مارس عام 2018، والمتحف بدأت أعمال التطوير فيه عام 2006 ثم توقفت بعد أحداث 2011.

افتتحت وزارة السياحة والآثار متحف تل بسطة بمركز الزقايق، في محافظة الشرقية، في 3 مارس عام 2018، والمتحف بدأت أعمال التطوير فيه عام 2006 ثم توقفت بعد أحداث 2011.

وفي عام 2016 كان عبارة عن عدد من المصاطب، حيث تم تأمين جوانب المتحف بنوافذ حديدية وتركيب أجهزة إندار وكاميرات وتحول المتحف من متحف مفتوح إلى قاعة عرض متحفي تضم 600 قطعة أثرية، تحكي قصة حفائر الشرقية.

ويهتم المتحف بشكل خاص بالمعبودة باستت، معبودة مدينة بوباستت القديمة أو تل بسطة، وتكلفت أعمال تطويره 18 مليون جنيه.





متحف ملوي





وافتتحت وزارة السياحة والآثار، متحف ملوي في محافظة المنيا، وهو المتحف الذي دمرته يد الإرهاب الغاشم عام 2013، بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث تمكنت بعض العناصر الإرهابية من السيطرة عليه، ثم استعادت الشرطة سيطرتها على الموقف وتمكنت من صد المعتدين.





ووجهت الوزارة، بسرعة الانتهاء من ترميم المتحف، وتم استكمال سيناريو العرض الخاص به من آثار مخازن الأشمونين، ليتم افتتاحه مرة أخرى عام 2016، وتم إزاحة الستار عن لوحته التأسيسية الثانية في إشارة لدحر الإرهاب الغاشم وانتصار الحضارة المصرية على مر العصور.





لذا فأبرز ما يلفت النظر في مدخل متحف مدينة ملوي الأثري، هو وجود لوحتين تأسيسيتين لافتتاحه، الأولى بتاريخ 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والثانية بتاريخ 2016 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





متحف المسلة المفتوح بالمطرية





وافتتحت وزارة السياحة والآثار متحف المسلة المفتوح بالمطرية، في 17 فبراير عام 2018، وكانت قد بدأت الأعمال فيه منذ عام 2008، واستمرت حتى عام 2010 بتكلفة ستة ملايين جنيه، ثم توقفت، ثم تم استئنافها في 2017، فتم إكمال استحكامات الأمن به من أسوار وكاميرات وأجهزة انذار، حيث وتم افتتاحه في 2018.





وقامت الوزارة باستحداث معرض جديد في المتحف، عبارة عن سيناريو عرض لمقتنيات الملك نختنابو الأول، والذي يعتبر آخر ملوك مصر القديمة.





ومتحف المطرية المفتوح القطعة الرئيسية به هي مسلة الملك سنوسرت الأول، وهو أحد ملوك الأسرة 12 والتي ترجع لعام 1940 ق. م، والمسلة مصنوعة من الجرانيت الوردي، وارتفاعها 20.4 متر ووزنها 121 طن، وهي قائمة مكانها منذ تاريخ بنائها، والمتحف به 165 قطعة أثرية، وتماثيل لملوك ولآلهة، تعود للعصور الثلاثة المصرية القديمة، القديم، والوسيط، والحديث، وعليها نصوص دينية وجنائزية.





متحف سوهاج





بدأت فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي عام 1993، ثم توقفت بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستؤنف العمل به من جديد عام 2006، وتوقف من جديد بعد أحداث 25 يناير بسبب قلة الموارد المالية.

وفي عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى واستئناف العمل فيه عام 2016، حتى كان افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2018، وهو ما يعكس حجم اهتمام الدولة بقطاع المتاحف الأثرية.





والمتحف يتكون من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية التي تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثم الدور الأرضي الذي يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولي والثانية.





كما يضم قطعا أثرية معظمها من نتاج الحفائر بالمحافظة، وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف جاير اندرسون والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ سوهاج منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، وحكايات التراث الشعبي فيها وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض صناعاتها الشهيرة مثل نسيج أخميم.





متحف طنطا





وافتتحت وزارة السياحة والآثار متحف طنطا بمحافظة الغربية في أغسطس 2019، وكانت فكرته قد بدأت منذ عام 1913 وكان في مبنى البلدية الخاص بالمدينة، ثم أُغلق، ونُقلت آثاره إلى مدخل سينما البلدية عام 1957.





ثم افتُتح للجمهور في 29 أكتوبر 1990، ولكن بسبب المشكلات التي تعرض لها المبنى أُغلق المتحف مرة أخرى في عام 2000، ولكنه ظل يقدم بعضًا من خدماته الثقافية والتعليمية لأبناء المحافظة.





وفي ديسمبر 2017، بدأت أعمال إعادة تأهيل متحف طنطا والتي شملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا، وتغير دهانات الحوائط وتنظيف الأرضيات وجليها ووضع فتارين عرض جديدة، وتم افتتاحه بعد توقف دام 19 عامًا.





متحف الغردقة





افتتحت وزارة السياحة والآثا،ر وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متحف الغردقة، في شهر فبراير الماضي، وهو هو أول متحف أثري في محافظة البحر الأحمر الساحلية لتكون السياحة الثقافية إضافة قوية للمحافظة ضمن العديد من الأنشطة السياحية المختلفة بها.



