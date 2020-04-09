تفاصيل ضبط مليون سرنجة و5 أطنان قطن داخل شقة في الجيزة

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، على مليون سرنجة و5 أطنان قطن، داخل شقة مستأجرة بالقرب من موقف الحوامدية.

وجاء ذلك خلال مداهمة شقة سكنية بمدينة الحوامدية، بجنوب المحافظة، اتخذها حاصل على بكالوريوس تجارة، لاحتكاره كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وبيعها بعد ذلك بأسعار مغالية.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكانت قد تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات مفادها قيام حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم الحوامدية واتخاذها مكانًا لتخزين المستلزمات الطبية.





وتبين أن ذلك تمهيدًا لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها بمأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم إكرامي البطران، ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأسفرت المأمورية.





وأسفر ذلك عن ضبط المتهم، وبتفتيشها أمكن ضبط 1،100،000 سرنجة، و11،000 قفاز طبي، و150 كمامة طبية، و3.700 جهاز قسطرة بول، و153 جهاز تنفس صناعي منزلي.





كما عُثر على 4،000 ماسك بخار لأجهزة التنفس، و10،000 وصلة وريد، وقرابة 5 أطنان قطن طبي" أكياس وزن 1 واحد كيلو جرام.





وبمواجهة المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجريت أمام اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازته وتخزينه للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



