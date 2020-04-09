سعر اليورو اليوم الخميس 9-4-2020 مقابل الجنيه المصري





شهد سعر اليورو الأوروبى ارتفاعًا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 9-4-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.98 جنيه للشراء، و 17.20جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.07 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع، و سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، و سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.98 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.







