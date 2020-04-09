بمشاركة نجوم الفن.. "الفجر الفني" يطلق مبادرة لدعم وتوجيه الشكر للجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أطلق "الفجر الفني" مبادرة لدعم وشكر الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المنتشر، والذي جعل حياتهم معرضه للخطر من أجل الشعب المصري.

وطالب "الفجر الفني" من نجوم الفن توجيه الشكر والتقدير والدعم لجيشنا الأبيض ودكاترة مصر في ظل الظروف الصعبة التي يعملون فيها، ويرصد الفيديو المرفق دعم هؤلاء النجوم.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في هذا الدعم الفنانة أماني كمال، المنتج عصام إمام، والفنانة أمل رزق، والفنان محمد خطاب، والفنان محمد التاجي.

شاهد التقرير كامل في الفيديو: