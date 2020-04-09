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محافظ كفرالشيخ ونائبه يتبرعان بـ20% من راتبهما لمتضرري كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 02:31 م
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، تبرعهما بـ20% من رواتبهما لمدة 3 أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
ونوه بضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.
ومن ناحيته، دعا عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، فئات المجتمع الحكومية والشعبية كافة، للمساهمة في صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الأسر الأكثر احتياجا، وتفعيل المشاركة المجتمعية من قبل كافة المواطنين.
محافظ كفر الشيخ: تكثيف إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا
من جهة أخرى، أكد محافظ كفر الشيخ، تكثيف إجراءات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وعمليات الرش والتطهير في كافة المؤسسات الحكومية والشوارع والمدن على مستوى المحافظة، وأيضا عمل نقاط تفتيش حدودية ضد كورونا لفحص جميع الذي يرغبون دخول المحافظة من مواطني المحافظات الأخرى.
ولفت إلى تطهير المتعلقات الشخصية للأفراد والبضائع قبل دخولها المحافظة، وأيضا مراقبة تنفيذ حظر التجوال والمحلات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لتقليل أعداد المواطنين في الشوارع قدر الإمكان وإلزام منازلهم أكبر فترة ممكنة وذلك من أجل القضاء علي فيروس كورونا.
وأضاف نورالدين، أنه يتم تطهير كافة المؤسسات على مدار اليوم بصفة مستمرة، حيث لم تبق مؤسسة واحدة تقع نطاق المحافظة من دون تطهير وخاصة المؤسسات الخدمية التي يرتادها المواطنين، كمكاتب البريد وخاصة خلال تلك الأيام تزامنا مع عملية صرف المعاشات، وكذا تطهير كافة الأسواق وخاصة الجملة ومحطات السكة الحديد والمواقف العمومية.
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