محافظ كفرالشيخ ونائبه يتبرعان بـ20% من راتبهما لمتضرري كورونا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، تبرعهما بـ20% من رواتبهما لمدة 3 أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا.





وأكد المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.





ونوه بضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.

ومن ناحيته، دعا عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، فئات المجتمع الحكومية والشعبية كافة، للمسا همة في صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الأسر الأكثر احتياجا، وتفعيل المشاركة المجتمعية من قبل كافة المواطنين.