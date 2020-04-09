الجمعيات الأهلية: نوزع مساعدات على متضرري كورونا كأن رمضان وصل

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدولة المصرية ومؤسساتها تقود خطة مواجهة فيروس كورونا باقتدار، حيث أعطت الإدارة المصرية نموذج يحتذى به في إدارة الأزمة، موضحا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وضع خطة عمل محددة تقوم على عدة عناصر.





وأشار "عبدالقوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم اهتموا بنشر التوعية بين المواطنين بخطوات مواجهة فيروس كورونا، وشرح أسباب المرض وأعراضه، وكيفية الوقاية منه.





وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنهم ساهموا في تعقيم مقار المؤسسات والأماكن العامة على مستوى الجمهورية، وتدعيم المراكز الصحية بالمستلزمات الطبية.





وتابع أنهم شكلوا غرفة عمليات طارئة لتوفير احتياجات المتضررين من فيروس كورونا في شكل مساعدات نقدية وعينية، معلقا: "بدأنا نتعامل وكأن رمضان جه، وبنوزع المساعدات بشكل منتظم".





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



