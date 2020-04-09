في عيد ميلاده الـ74.. إنجازات وبطولات الساحر البرتغالي مانويل جوزيه في 3 ولايات مع الأهلي

يُطفئ اليوم الخميس، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، شمعة عيد ميلاده الـ74، حيث أنه من مواليد 9 أبريل لعام 1946 بمدينة "سانت أنطونيو" بالبرتغال.

ويعد مانويل جوزيه واحد من أفضل المدربين في تاريخ النادي الأهلي، حيث قاد الفريق في 3 ولايات تدريبية سابقة، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب والبطولات والأرقام القياسية، جعلته يتربع على عرش قلوب الجماهير الحمراء حتي بعد رحيله عن تدريب الفريق.





الولاية الأولي.. عودة الأهلي لمنصات التتويج الإفريقية



بدأت مسيرة مانويل جوزيه التدريبية مع الأهلي في يوليو عام 2001، وقاد الفريق للفوز في أولي مبارياته علي ريال مدريد الأسباني بهدف دون رد، ثم فاز في أول لقاء رسمي علي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا، وتوج مع الفريق بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي منذ 1987، كما حصد معه كأس السوبر الإفريقي على حساب فريق كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي، ولكنه رحل في مايو 2002 بعد خسارة لقب الدوري.





الولاية الثانية.. مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات



استعان النادي الأهلي بالبرتغالي مانويل جوزيه مجددًا في ديسمبر 2003 لإنقاذ الفريق بعد سلسلة من التخبط والنتائج المخيبة التي عاني منها بعد رحيل الساحر البرتغالي عن تدريبه في 2002، واستهل ولايته الثانية مع المارد الأحمر بفوز كاسح على غزل المحل بنتيجة 4 / 1، وتعتبر تلك الولاية الأنجح في مسيرة المدرب مع الأهلي، حيث حصد خلالها 17 بطولة مختلفة على الصعيدين المحلي والإفريقي وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ القلعة الحمراء، قبل رحيله عن تدريب الفريق في 2009 لتدريب منتخب أنجولا.





الولاية الثالثة.. مذبحة بورسعيد تُنهي مشواره مع الأهلي



عاد الساحر البرتغالي لقيادة الأهلي في ولاية تدريبية ثالثة موسم 2010 / 2011، واستطاع التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز مع الفريق الأحمر، لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق الأهلاوي حيث رحل عام 2012، بعد أحداث مذبحة بورسعيد عقب لقاء الأهلي والمصري والذي راح ضحيتها 72 من مشجعي المارد الأحمر، والتي تسببت في إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.





أرقام الساحر البرتغالي مع الأهلي

بلغ إجمالي مباريات مانويل جوزيه في مشواره التدريبي مع الأهلي خلال 3 ولايات، 347 مباراة (الولاية الأولي "45 مباراة" – الولاية الثانية "256 مباراة" – الولاية الثالثة "46 مباراة")، حقق الخواجة البرتغالي الفوز في 236 مباراة، بينما خسر 35 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 76 مباراة.





بطولات مانويل جوزيه في رحلته مع الأهلي





يعد البرتغالي مانويل جوزيه من أكثر المدربين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأهلي، حيث حصد 20 بطولة في 3 ولايات مع المارد الأحمر بالإضافة للميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 وجاءت بطولاته كالتالي:





- الدوري الممتاز (6 ألقاب): 2004 / 5005، 2005 / 2006، 2006 / 2007، 2007/2008، 2008 / 2009، 2010 / 2011.





- دوري أبطال إفريقيا (4 ألقاب): 2001، 2005، 2006، 2008





- كأس السوبر الإفريقي (4 ألقاب): 2001 / 2002، 2005 / 2006، 2006 / 2007، 2008 / 2009.





- كأس السوبر المصري (4 ألقاب): 2005 / 2006، 2006 / 2007، 2007 / 2008، 2008 / 2009.





- كأس مصر (لقبين): 2005، 2006





- كأس العالم للأندية: الميدالية البرونزية 2006.



