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برلماني: قرارات الحكومة لمواجهة كورونا سليمة ومدروسة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:34 م
البطيخي
البطيخي
دينا إبراهيم
قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن قرار الحكومة بمد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، قرار سليم ومدروس.

وأشاد في تصريحات إلى "الفجر"، بدور القيادة السياسية والحكومة والقطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "البطيخي": إن الالتزام بتوجيهات الحكومة سوف تساعد على انخفاض أعداد حالات الإصابة بنسبة كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وأن أداء الحكومة بأكملها متميز وعلى رأسها وزارة الداخلية ودورها الواضح والملموس في السيطرة علي الشوارع في أوقات حظر التجوال التي فرضتها الحكومة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بمد الحظر ساعة إضافية في الفترة المسائية، إنما هو للتغلب على حالات التكدس والزحام في المواصلات العامة بسبب خروج الموظفين من أعمالهم في هذه الأوقات وعودتهم لمنازلهم وليس للجلوس في الشوارع مدة الساعة الإضافية.

وأوضح أن الرئيس شدد على تخفيف أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص وبصفة خاصة السيدات وكبار السن من دون المساس بمرتباتهم ضمن إجراءات الدولة الإحترازية لمواجهة كورونا.

مد حظر حركة المواطنين حتى 23 أبريل الجاري

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، مد حظر حركة المواطنين حتى 23 أبريل الجاري، لتبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.

وأصدر مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عدة قرارت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أبرز قرارات رئيس الوزاراء كالتالي: 

- مد حظر التجول في مصر حتى 23 أبريل الجاري من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا 

- تكليف وزارة الداخلية بتطبيق القرار من دون التماس أعذار للمخالفين 

- اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالتعقيم لكل مرافق الدولة

اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة

سريان قرار المد حتى 23 أبريل على إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات.

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